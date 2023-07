Visites au Petit Moulin des Vaux de Cernay Petit Moulin des Vaux de Cernay Cernay-la-Ville, 17 septembre 2023, Cernay-la-Ville.

Le dimanche 17 septembre entre 12h et 18h : le Petit Moulin et sa colonie de peintres paysagistes Visite accompagnée du Petit Moulin et stand de découverte des techniques artistiques sur le parvis

Le dimanche 17 septembre entre 10h et 18h : cheminement, randonnée, course depuis le Petit Moulin

10h-11h : les 3 carrières des maréchaux en footing

15h et 16h : cheminement entre le PM et le parvis de l’église (par le chemin de la Belette)

15h30-17h : la randonnée des maréchaux

Petit Moulin des Vaux de Cernay 3 route des Cascades 78720 Cernay-la-Ville Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France

