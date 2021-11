Petit Monstre – Cie Rouge les Anges Espace Tonkin, 29 janvier 2022, Villeurbanne.

Petit Monstre – Cie Rouge les Anges

Espace Tonkin, le samedi 29 janvier 2022 à 15:00

_D’après le livre Jeunesse de l’auteur Philippe Corentin_ Dans sa chambre, Petit Monstre s’endort. Mais soudain… Qu’est-ce que c’est ? Il découvre un petit homme dans son lit… Aaaaah ! Dans une autre maison, petit homme se réveille en sursaut avec un petit monstre à ses côtés… Aaaaah ! Ce spectacle mêlant comédiens, marionnettes et chansons conte avec délicatesse le tumultueux, mais fantastique chemin de la découverte et de l’acceptation de la différence. Durée : 40 min Compagnie Rouges les anges _Avec : Malika Gessinn et Roland Gigoi ou Céline Pique et Jano Bonnin – Lumières : Marco Gosselin – Mise en scène et adaptation : Laurence Belet Marionnettes : Virginie Lallement – Décors : Frédo Dyonnet – Création sonore : Joël Abriac – Chansons : Jano Bonnin_ Créée à Toulouse en 1994 à l’initiative de Laurence Belet et Malika Gessinn, la Compagnie Rouges les Anges propose un travail de recherche et d’expérimentation, plus particulièrement en direction du jeune public. Elle a su créer un langage qui lui est propre, en associant différentes disciplines artistiques, telles que le théâtre, la marionnette, les chansons, la projection d’images, la danse…

Théâtre de marionnettes

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T15:00:00 2022-01-29T16:00:00