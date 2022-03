Petit matin vers l’Ile aux Oiseaux Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Petit matin vers l'Ile aux Oiseaux
Lanton
Gironde
EUR 38

En bateau presque privatisé, au départ du port de Cassy, partez avec Vincent, le skipper. Si vous êtes un "lève tôt", quoi de mieux pour profiter des premières lueurs de l'aube, sur le Bassin d'Arcachon. Dans la fraicheur du matin, un autre paysage s'offre à vous avec des lumières étranges et changeantes, qui peu à peu, se révèlent plus nuancées. A partir de 2 ans, sous la responsabilité des parents.Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme Coeur du Bassin.

+33 5 57 70 67 56

