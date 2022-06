Petit marché vallorcin Vallorcine Vallorcine Catégories d’évènement: 74660

Petit marché vallorcin
Parking de la ferme de Vallorcine 155 route du col
Vallorcine

2022-07-05 16:00:00 – 2022-08-30 19:00:00

Petit marché avec les producteurs de Vallorcine (Légumes bio, fromages chèvres et vache, œufs, yaourt, faisselles et pain artisanal cuit au feu de bois)
+33 4 50 54 60 71

