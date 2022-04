Petit Marché Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Oise

Petit Marché Nogent-sur-Oise, 21 avril 2022, Nogent-sur-Oise. Petit Marché Nogent-sur-Oise

2022-04-21 16:00:00 – 2022-04-21 19:00:00

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise Des produits fermiers, artisanaux locaux et de saison vous attendent sur le Parvis Gersthofen tous les 3ème jeudis du mois.

Animation musicale. Des produits fermiers, artisanaux locaux et de saison vous attendent sur le Parvis Gersthofen tous les 3ème jeudis du mois.

Animation musicale. lestempsdart@nogentsuroise.fr +33 3 44 71 49 50 Des produits fermiers, artisanaux locaux et de saison vous attendent sur le Parvis Gersthofen tous les 3ème jeudis du mois.

Animation musicale. Ville de Nogent-sur-Oise

Nogent-sur-Oise

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise, Oise Autres Lieu Nogent-sur-Oise Adresse Ville Nogent-sur-Oise lieuville Nogent-sur-Oise Departement Oise

Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-oise/

Petit Marché Nogent-sur-Oise 2022-04-21 was last modified: by Petit Marché Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise 21 avril 2022 Nogent-sur-Oise Oise

Nogent-sur-Oise Oise