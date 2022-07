Petit Marché nocturne de producteurs, artisans et créateurs locaux

2022-08-02 – 2022-08-02 Dans le cadre de la soirée basco-landaise du mardi soir (du 19Juillet au 16 Août), ce petit marché nocturne vous accueille à la découverte des producteurs , artisans et créateurs locaux.

Suivi à partir de 21h du spectacle de folklore Landais et d’une partie de pelote basque à grand chistera. Dans le cadre de la soirée basco-landaise du mardi soir (du 19Juillet au 16 Août), ce petit marché nocturne vous accueille à la découverte des producteurs , artisans et créateurs locaux.

