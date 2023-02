Petit marché mensuel de producteurs locaux, Cruet Cruet Cruet Catégories d’Évènement: Cruet

Petit marché mensuel de producteurs locaux, Cruet Place entre l'église et l'école Cruet Savoie

2023-11-01 16:00:00 – 2023-12-31 18:30:00

Savoie Cruet Chaque premier jeudi du mois vente de légumes bio, fromages et produits laitiers, pain, savons, produits traiteurs, biscuits et gâteaux, miel… et thématiques ponctuelles. animation@cruet.fr +33 4 79 84 29 62 https://www.cruet.fr/ Cruet

