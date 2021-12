Nordhouse Nordhouse Bas-Rhin, Nordhouse Petit marché hebdomadaire Nordhouse Nordhouse Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Nordhouse Bas-Rhin Nordhouse Retrouvez des produits du terroir et des idées de repas confectionnés sur place. – un boucher/charcutier /volailler : « au vieux Fumoir » (Barr)

– un fromager : « cave d’affinage de Riquewihr »

– un primeur: » les légumes du moulin »

– un bretzel man : Arnaud Schnée (erstein)

– une paella : « festy paella »

– un burger truck : « le truck du terroir »

– un producteur de miel : Jean Marie Fuchs

