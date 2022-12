Petit marché hebdomadaire – Lalandusse Lalandusse Lalandusse Lalandusse Catégories d’évènement: Lalandusse

Lot-et-Garonne Lalandusse Découvrez le petit marché hebdomadaire de Lalandusse tous les dimanches matin dans le bourg du village. Une dizaine de stands l’hiver, épicerie, viande, légumes, vin, plantes grasses, plants, produits d’artisanat locaux, nourriture chaudes à emporter, fromages… Et encore plus en été !

L’épicerie de la place est également ouverte pour compléter le marché. Découvrez le marché hebdomadaire de Lalandusse tous les dimanches dans le bourg. Une dizaine de stands variés en hiver, et encore plus en été !

+33 5 53 36 80 09

