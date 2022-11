Petit marché hebdomadaire des produits du terroir du jeudi

2022-11-12 – 2022-12-24 Ce marché couvert accueille des producteurs ou revendeurs de produits issus de l’agro-alimentaire : boucherie, produits méditerannéens, fromage et produits laitiers, produits maraîchers et fleurs, miel, pâtes, sirop,….

Tous les jeudis de 16h à 19h (sauf jours fériés). Environ 10 stands (variable) Ce marché couvert accueille chaque jeudis (sauf jours fériés) des producteurs ou revendeurs de produits issus de l’agro-alimentaire +33 3 88 58 62 20 dernière mise à jour : 2022-11-08 par

