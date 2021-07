Fraize Fraize Fraize, Vosges PETIT MARCHÉ DU TERROIR Fraize Fraize Catégories d’évènement: Fraize

Fraize Vosges L’Association ATEHM (Animations Touristiques en Haute-Meurthe) vous accueille sur le parking de l’Office de Tourisme pour vous faire déguster les produits du terroir : les miels et en particulier le miel du sapin des Vosges, les excellentes confitures de petits fruits, les différentes sortes de fumé Vosgien, le munster…

En même temps que le petit marché de produits du terroir, un apéritif-accueil des vacanciers a lieu. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

