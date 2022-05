Petit Marché du lundi matin

Petit Marché du lundi matin, 4 juillet 2022, . Petit Marché du lundi matin

2022-07-04 – 2022-09-05 Tous les lundis matin durant l’été : petit marché hebdomadaire (fruits, légumes, charcuterie, miel, fruits secs…) Dans l’un des Plus Beaux Villages de France en Aveyron, les rues s’animent lors de ce marché, situé dans le coeur du vieux village. Tous les lundis matin durant l’été : petit marché hebdomadaire (fruits, légumes, charcuterie, miel, fruits secs…) OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC dernière mise à jour : 2021-10-13 par

