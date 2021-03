Petit Marché du Livre et de la Presse d’Ecologie – [Hors les Murs]* La REcyclerie, 20 mars 2021-20 mars 2021, Paris.

Petit Marché du Livre et de la Presse d’Ecologie – [Hors les Murs]*

du samedi 20 mars au dimanche 21 mars à La REcyclerie

Alors que le printemps pointe le bout de son nez, le Felipé en profite pour s’aérer et s’installe en terrasse. ☀️ ?

Le 18e Festival du livre et de la presse d’écologie, prévu en novembre 2020 au Ground Control, avait dû être reporté pour les raisons que vous connaissez. Mais le Felipé n’a pas dit son dernier mot ! Retrouvez notre 1er Petit marché du livre et de la presse d’écologie, le samedi 20 et le dimanche 21 mars.

? 12 stands de livres et revues d’écologie vous attendent sur les quais de la REcyclerie.

L’occasion de soutenir la presse et les maisons d’édition indépendantes, d’échanger avec leurs représentant.e.s et découvrir leurs dernières publications.

Au programme :

Le passager clandestin

Ecosociete / MultiMondes

Ulmer

Livr&co

Politis

Fondation de l’écologie politique / Revue Ecologie & Politique

Rue de l’échiquier

L’âge de faire

S!lence

Felipé

? Et d’autres à venir !

✌️ Pour se désaltérer, une offre de boissons à emporter vous sera proposée sur la terrasse par La REcyclerie.

? ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Horaires d’ouverture : 10 h 00 – 17 h 30

Entrée par le 60, rue Belliard, de la REcyclerie

Accès transports en commun : Métro 4 (Porte de Clignancourt), Bus 85 et 56, Tram T3 (Porte de Clignancourt)

Un évènement organisé par le Félipé x La REcyclerie.

Visuel : © Claire Rassinoux © Julia Demarque

[https://www.festival-livre-presse-ecologie.org](https://www.festival-livre-presse-ecologie.org)

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée en juin 2014 en lieu d’expérimentation

éco-responsable, la REcyclerie sensibilise aux enjeux d’une société plus responsable et

plus durable, et fait prendre conscience de l’urgence d’un passage à l’action pour réduire

notre impact environnemental.

La REcyclerie, c’est une Ferme Urbaine, un café-cantine responsable, un atelier de réparation et près de 1000 événements engagés par an.

Le lieu s’axe sur les nouvelles pratiques du quotidien, baigné dans un univers qui fait la part belle au low-tech, au tangible, au manuel, à la transmission et à la réappropriation des traditions utiles.

La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux alternatives de manière ludique et non culpabilisante.

La REcyclerie // 83 bd Ornano 75018

[http://www.larecyclerie.com/](http://www.larecyclerie.com/)

Ouvert 7j/7

Plus d’info : [https://www.facebook.com/Felipecologie](https://www.facebook.com/Felipecologie)

Accès libre

Organisé par le Félipé et La REcyclerie

La REcyclerie 83 bd Ornano 75018 Paris Quartier de Clignancourt



