PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Rue de la République Grenade, samedi 6 avril 2024.

PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Rue de la République Grenade Haute-Garonne

Retrouvez les Artistes & Artisans des Hauts Tolosans !

Créateurs Locaux, Artistes & Artisans de Grenade-sur-Garonne et des alentours vous retrouvent directement sur le célèbre marché grenadain du samedi matin. Partez à leur rencontre, et découvrez leurs plus belles créations potiers, ferronniers, vanniers, … La dizaine d’artisans d’art se feront un plaisir de vous recevoir et de vous transmettre leur passion. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 08:00:00

fin : 2024-04-06 13:00:00

Rue de la République MARCHÉ DE GRENADE-SUR-GARONNE

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie lepetitmarchedufaitmain@gmail.com

L’événement PETIT MARCHÉ DU FAIT MAIN Grenade a été mis à jour le 2024-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE