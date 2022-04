Petit Marché des Producteurs Villar-d’Arêne Villar-d'Arêne Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Villar-d'Arêne

Petit Marché des Producteurs Le Jardin du Moulin Arsine Villar-d'Arêne

2022-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-18 12:00:00 12:00:00 Le Jardin du Moulin Arsine

Villar-d’Arêne Hautes-Alpes Villar-d’Arêne Chaque dimanche matin de 9h00 à 12h en juillet, août et septembre a lieu le marché des producteurs au Jardin du Moulin. lili.valkiri@orange.fr +33 6 83 08 19 92 Le Jardin du Moulin Arsine Villar-d’Arêne

