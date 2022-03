Petit marché des producteurs Lembach, 2 avril 2022, Lembach.

Petit marché des producteurs Lembach

2022-04-02 – 2022-04-02

Lembach Bas-Rhin

Petit marché de produits locaux le premier samedi du mois sur la place de la mairie. Vente de jus de pomme et de fruits divers, de cidre par l’Association des producteurs de fruits de Lembach et environs, et vente de miel Apiculture Schultz de Wingen.

+33 3 88 94 41 71

dernière mise à jour : 2022-03-04