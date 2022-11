Petit marché de Noël Eymet, 26 novembre 2022, Eymet.

Petit marché de Noël

Eymet

2022-11-26 10:30:00 – 2022-11-26 16:00:00

Temple Rue du Temple

Eymet

Dordogne

EUR Vous retrouverez à ce petit marché de Noël : des cartes de Noël, des oeuvres d’art, des t-shirts et verre peints à la main, des bijoux, jeu d’échecs, nichoirs, planches à découper et plus fait à la main.

Tombola

Vin chaud, café, thé et gâteaux.

pixabay

Temple Rue du Temple Eymet

