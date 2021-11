Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Petit marché de Noël du Secours Populaire Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha Côtes d’Armor Plouha Le comité du Secours Populaire de Lanvollon-Plouha organise son marché de Noël dans la petite salle de l’Hermine (entrée côté parking de la Poste).

Idées cadeaux, jouets, livres, CD, vêtements, décorations de Noël, bijoux, produits de maquillage, chaussures et sacs à main, bonnes affaires… à mini prix ! L’intégralité des sommes récoltées aidera l’association dans ses actions en faveur des plus démunis. +33 2 96 20 25 23 Le comité du Secours Populaire de Lanvollon-Plouha organise son marché de Noël dans la petite salle de l’Hermine (entrée côté parking de la Poste).

