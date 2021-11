Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq OZENX MONTESTRUCQ, Pyrénées-Atlantiques Petit marché de Noël Alsacien Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq Catégories d’évènement: OZENX MONTESTRUCQ

Pyrénées-Atlantiques

Petit marché de Noël Alsacien Ozenx-Montestrucq, 4 décembre 2021, Ozenx-Montestrucq. Petit marché de Noël Alsacien La Bergerie 2 chemin Lhostebielh Ozenx-Montestrucq

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 21:00:00 La Bergerie 2 chemin Lhostebielh

Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques A l’occasion des Traditions de St Nicolas et de Noel, Sabine et Didier sont heureux de vous accueillir par leur origine alsacienne.

Petite Restauration sur place en terrasses :

– Vin chaud, Punch de Noêl (Elixir du berger), Chocolat chaud, carte des vins

– Dégustation de Saumon fumé sauvage, Lard fumé d’Alsace, Gendarmes, Mini-crème de cèpe Béarnaise, Ventrèche grillée, Mignardise de boudin Alsacien aux pommes, Terrine de foie de volailles

– Petits gâteaux de Noël, Pain d’épices

Présence des artisans : Poterie, Mosaïque, Peinture.

Créations à partir de produits naturels, Guirlandes lumineuses. La Bergerie 2 chemin Lhostebielh Ozenx-Montestrucq

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: OZENX MONTESTRUCQ, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ozenx-Montestrucq Adresse La Bergerie 2 chemin Lhostebielh Ville Ozenx-Montestrucq lieuville La Bergerie 2 chemin Lhostebielh Ozenx-Montestrucq