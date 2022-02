Petit marché de Montchavin La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Petit marché de Montchavin La Plagne Tarentaise, 28 février 2022, La Plagne Tarentaise. Petit marché de Montchavin Rue principale Montchavin La Plagne Tarentaise

2022-02-28 15:00:00 15:00:00 – 2022-02-28 19:00:00 19:00:00 Rue principale Montchavin

La Plagne Tarentaise Savoie Retrouvez tous les lundis un petit marché où vous pourrez découvrir nos produits du terroir, de l’artisanat, fruits, légumes …. +33 4 79 07 81 66 Rue principale Montchavin La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Rue principale Montchavin Ville La Plagne Tarentaise lieuville Rue principale Montchavin La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Petit marché de Montchavin La Plagne Tarentaise 2022-02-28 was last modified: by Petit marché de Montchavin La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 28 février 2022 La Plagne-Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie