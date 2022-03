Petit marché de Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey Catégories d’évènement: Jura

Mont-sous-Vaudrey

Petit marché de Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey, 2 avril 2022, Mont-sous-Vaudrey. Petit marché de Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey

2022-04-02 – 2022-04-02

Mont-sous-Vaudrey Jura Mont-sous-Vaudrey EUR 0 Venez profiter du petit marché de Mont-sous-Vaudrey, le matin, tous les premiers samedis du mois d’avril à novembre ! http://www.marches-producteurs-39.fr/marches.php Venez profiter du petit marché de Mont-sous-Vaudrey, le matin, tous les premiers samedis du mois d’avril à novembre ! Mont-sous-Vaudrey

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Mont-sous-Vaudrey Autres Lieu Mont-sous-Vaudrey Adresse Ville Mont-sous-Vaudrey lieuville Mont-sous-Vaudrey Departement Jura

Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-sous-vaudrey/

Petit marché de Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey 2022-04-02 was last modified: by Petit marché de Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey 2 avril 2022 Jura Mont-sous-Vaudrey

Mont-sous-Vaudrey Jura