Petit marché de la presse d’écologie La REcyclerie, 26 juin 2022, Paris.

Le dimanche 26 juin 2022

de 11h00 à 19h00

. gratuit

☀️ A l’occasion de l’expo la Gueule Ouverte et pour bien commencer l’été, le Felipé s’installe en terrasse avec le Petit marché de la presse d’écologie, le dimanche 26 juin.

12 stands de revues et médias d’écologie vous attendent sur les quais de la REcyclerie. L’occasion de soutenir la presse indépendante, d’échanger avec vos médias préférés et de découvrir de jeunes pousses.

Avec S!lence, Reporterre, La disparition, Kairos, Basta, Politis, Low-tech journal, Pioche… et d’autres à venir !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Un évènement organisé par le Felipé x La REcyclerie.

LA GUEULE OUVERTE, L’EXPO ! ✨

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition-anniversaire du journal La Gueule Ouverte, organisée par la REcyclerie, le Musée du Vivant AgroParisTech, en partenariat avec l’INA, accessible sur les quais de la REcyclerie du 20 mai au 28 août 2022. Plus d’infos sur www.lagueuleouvertelexpo.fr

Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « Nouveaux Plans »

Plus d’infos https://bit.ly/2022-nouveaux-plans

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFOS PRATIQUES

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Félipé