Petit Marché de la Halle Villeneuve-de-Duras Villeneuve-de-Duras Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-de-Duras

Petit Marché de la Halle Villeneuve-de-Duras, 27 janvier 2022, Villeneuve-de-Duras. Petit Marché de la Halle Villeneuve-de-Duras

2022-01-27 16:30:00 – 2022-12-31 19:30:00

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Villeneuve-de-Duras Marché sous la halle de Villeneuve de Duras, avec des produits locaux. Retrouvez des maraîchers, poissonnier, boucher charcutier, fromager à la saison, food truck et buvette associative. Marché sous la halle de Villeneuve de Duras, avec des produits locaux. Retrouvez des maraîchers, poissonnier, boucher charcutier, fromager à la saison, food truck et buvette associative. +33 5 53 94 78 14 Marché sous la halle de Villeneuve de Duras, avec des produits locaux. Retrouvez des maraîchers, poissonnier, boucher charcutier, fromager à la saison, food truck et buvette associative. Mairie Villeneuve de Duras

Villeneuve-de-Duras

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-de-Duras Autres Lieu Villeneuve-de-Duras Adresse Ville Villeneuve-de-Duras lieuville Villeneuve-de-Duras