Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Petit marché de créateurs Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Petit marché de créateurs Morlaix, 20 décembre 2021, Morlaix. Petit marché de créateurs Le Tempo Cours Beaumont Morlaix

2021-12-20 16:00:00 – 2021-12-20 21:00:00 Le Tempo Cours Beaumont

Morlaix Finistère Notre marché de créatrices & créateurs annuel aura lieu le lundi 20 décembre de 16h00 à 21h00. 11 exposants seront présents : bijoux, t-shirt, prints, origamis, bières, tizanes, couteaux, couronnes de fleurs, etc. +33 2 98 63 29 11 Notre marché de créatrices & créateurs annuel aura lieu le lundi 20 décembre de 16h00 à 21h00. 11 exposants seront présents : bijoux, t-shirt, prints, origamis, bières, tizanes, couteaux, couronnes de fleurs, etc. Le Tempo Cours Beaumont Morlaix

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu Morlaix Adresse Le Tempo Cours Beaumont Ville Morlaix lieuville Le Tempo Cours Beaumont Morlaix