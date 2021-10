Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Petit marché d’art Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Petit marché d’art Ouistreham, 19 novembre 2021, Ouistreham. Petit marché d’art Place Albert Lemarignier La Grange aux Dîmes Ouistreham

2021-11-19 13:30:00 – 2021-11-21 17:00:00 Place Albert Lemarignier La Grange aux Dîmes

Ouistreham Calvados Pour sa 3ème édition, la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueille le Petit Marché d’Art du 19 au 21 novembre 2021. Il aura lieu dans le bourg, dans la Grange aux Dîmes.

Tout au long de cet événement, 16 créateurs normands se réunissent et présentent leurs passions dans différentes disciplines : art numérique, photographie, peinture, art graphique, sculpture, tricot, verre filé, mosaïque, création de textile, luminaire, etc.

Source : Ville de Ouistreham Pour sa 3ème édition, la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueille le Petit Marché d’Art du 19 au 21 novembre 2021. Il aura lieu dans le bourg, dans la Grange aux Dîmes. Tout au long de cet… info@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 25 https://ouistreham-rivabella.fr/ Pour sa 3ème édition, la Ville de Ouistreham Riva-Bella accueille le Petit Marché d’Art du 19 au 21 novembre 2021. Il aura lieu dans le bourg, dans la Grange aux Dîmes.

Tout au long de cet événement, 16 créateurs normands se réunissent et présentent leurs passions dans différentes disciplines : art numérique, photographie, peinture, art graphique, sculpture, tricot, verre filé, mosaïque, création de textile, luminaire, etc.

Source : Ville de Ouistreham Place Albert Lemarignier La Grange aux Dîmes Ouistreham

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Place Albert Lemarignier La Grange aux Dîmes Ville Ouistreham lieuville Place Albert Lemarignier La Grange aux Dîmes Ouistreham