Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées Arras-en-Lavedan Quelque soit le temps, exposants divers et variés (thés, fromages, bijoux, biscuits, miels, livres…), pour le plaisir de tous. Le tout agrémenté d’un concert à 18h00. +33 5 62 42 10 63 Bistro-librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

