Petit marché à la ferme de Colleignes Bourran Bourran Catégories d’évènement: 47320

Bourran

Petit marché à la ferme de Colleignes Bourran, 19 juin 2022, Bourran. Petit marché à la ferme de Colleignes Bourran

2022-06-19 09:30:00 – 2022-09-11 13:00:00

Bourran 47320 Bourran Durant la saison estivale, un petit marché de producteurs de tiendra tous les dimanche à Colleignes, à la ferme de la Batisse. Vous y trouverez de nombreux produits locaux et savoureux (fromage de chèvre, poulets rôtis bio, fruits et légumes locaux de saison,…). Des produits frais pour tous les gourmands! Durant la saison estivale, un petit marché de producteurs de tiendra tous les dimanche à Colleignes, à la ferme de la Batisse. Vous y trouverez de nombreux produits locaux et savoureux (fromage de chèvre, poulets rôtis bio, fruits et légumes locaux de saison,…). Des produits frais pour tous les gourmands! +33 6 65 67 17 10 Durant la saison estivale, un petit marché de producteurs de tiendra tous les dimanche à Colleignes, à la ferme de la Batisse. Vous y trouverez de nombreux produits locaux et savoureux (fromage de chèvre, poulets rôtis bio, fruits et légumes locaux de saison,…). Des produits frais pour tous les gourmands! ferme de la Batisse

Bourran

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 47320, Bourran Other Lieu Bourran Adresse Ville Bourran lieuville Bourran Departement 47320

Bourran Bourran 47320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourran/

Petit marché à la ferme de Colleignes Bourran 2022-06-19 was last modified: by Petit marché à la ferme de Colleignes Bourran Bourran 19 juin 2022 47320 Bourran

Bourran 47320