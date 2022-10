Petit marché, 8 septembre 2023, .

Petit marché



2023-09-08 08:00:00 – 2023-09-08 12:00:00

EUR Rendez-vous tous les vendredis matin à Gamarde-les-Bains en Chalosse, dans le sud des Landes. Sur ce petit marché, vous pourrez notamment découvrir les douceurs sucrées de Chez Marie (tourtière aux pommes, madeleines, etc.).

En saison hivernale, le marché se déroule dans les arènes couvertes et fermées. Vous êtes impressionné par cette infrastructure ? Savez-vous qu’ici se déroulent des courses landaises ? Apprenez tout de ce sport et art local avec Jean-Pierre, greeter. Il vous suffit de contacter l’Office de tourisme Terres de Chalosse pour convenir d’une date et hop vous voilà incollable sur le sujet !

Pour découvrir Gamarde, vous pouvez également pousser la porte de L’Auberge, hôtel-restaurant qui cuisine des plats traditionnels landais. Un magret de canard cuit au feu de bois, hum… Pour éliminer, nous avons aussi la solution : une balade sur la Voie Verte de Chalosse.

dernière mise à jour : 2022-10-05 par