Petit marché, 16 juillet 2022, .

Petit marché

2022-07-16 08:00:00 – 2022-07-16 12:00:00

Tous les samedis matin sur la place Bastiat, retrouvez sur le petit marché, des fruits et légumes, du poisson, du fromage, du pain… Quelques douceurs pour le week-end et la semaine à venir. Profitez-en pour découvrir Mugron et ses alentours : galerie d’art Rouge Garance et sa charpente majestueuse, parcours du patrimoine, abbaye à Maylis, parc animalier le “Moulin de Poyaller à Saint-Aubin… En partant de l’autre côté, vous découvrirez Montfort-en-Chalosse, sa Bastide du 13ème siècle et le Musée de la Chalosse, domaine agricole reconstituant la vie quotidienne au 19ème siècle.

Tous les samedis matin sur la place Bastiat, retrouvez sur le petit marché, des fruits et légumes, du poisson, du fromage, du pain… Quelques douceurs pour le week-end et la semaine à venir. Profitez-en pour découvrir Mugron et ses alentours : galerie d’art Rouge Garance et sa charpente majestueuse, parcours du patrimoine, abbaye à Maylis, parc animalier le “Moulin de Poyaller à Saint-Aubin… En partant de l’autre côté, vous découvrirez Montfort-en-Chalosse, sa Bastide du 13ème siècle et le Musée de la Chalosse, domaine agricole reconstituant la vie quotidienne au 19ème siècle.

Tous les samedis matin sur la place Bastiat, retrouvez sur le petit marché, des fruits et légumes, du poisson, du fromage, du pain… Quelques douceurs pour le week-end et la semaine à venir. Profitez-en pour découvrir Mugron et ses alentours : galerie d’art Rouge Garance et sa charpente majestueuse, parcours du patrimoine, abbaye à Maylis, parc animalier le “Moulin de Poyaller à Saint-Aubin… En partant de l’autre côté, vous découvrirez Montfort-en-Chalosse, sa Bastide du 13ème siècle et le Musée de la Chalosse, domaine agricole reconstituant la vie quotidienne au 19ème siècle.

dernière mise à jour : 2022-04-20 par