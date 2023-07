TAGADA TSWING TSWING petit Mail Beaugency, 9 août 2023, Beaugency.

TAGADA TSWING TSWING Mercredi 9 août, 15h00 petit Mail Gratuit

« il en faut peu pour être heureux », c’est baloo qui le dit, mais pas que… De Disney à Trénet en passant par Bourvil et Bobby la Pointe, Valérian Renault et François Manuélian vous emmènent dans leur joyeux univers de chansons. Un concert où enfants et parents devraient ressortir en chantant et en dansant !

petit Mail beaugency, porte tavers Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:00:00+02:00 – 2023-08-09T16:30:00+02:00

