2022-08-31 14:00:00 – 2022-08-31 16:30:00 Avec le nœud de base du macramé, vous réaliserez soit un porte clé soit un bracelet en fil de couleurs de coton ou ciré.

A partir de 8 ans

Animé par Valérie de la Gloriette

