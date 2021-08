Lambesc Chapelle Saint-Michel Bouches-du-Rhône, Lambesc Petit joyau lambescain Chapelle Saint-Michel Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Petit joyau lambescain Chapelle Saint-Michel, 19 septembre 2021, Lambesc. Petit joyau lambescain

Chapelle Saint-Michel, le dimanche 19 septembre à 15:00

Cette chapelle du XIème siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel.

Réservation obligatoire

Visite commentée de la Chapelle Saint-Michel par les Amis du Vieux Lambesc Chapelle Saint-Michel Avenue de la Résistance Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Chapelle Saint-Michel Adresse Avenue de la Résistance Lambesc Ville Lambesc lieuville Chapelle Saint-Michel Lambesc