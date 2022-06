Petit Hibou – Théâtre Pas Sage

2022-07-23 11:00:00 – 2022-07-23 11:30:00 EUR 5 5 Dès 18 mois, sur réservation. Spectacle d’ombres colorées , avec une histoire simple.

« Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur de l’histoire, les personnages spécifiques attirent le regard des enfants…..et des adultes qui les accompagnent ! »

Musique en direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré. Dès 18 mois, sur réservation. Spectacle d’ombres colorées , avec une histoire simple.

