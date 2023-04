Musique : Tradi Mezzo, Jazz Club Sanary | Petit Galli Petit Galli Sanary-sur-Mer Office de Tourisme de Sanary sur Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’Évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Musique : Tradi Mezzo, Jazz Club Sanary | Petit Galli Petit Galli, 13 avril 2023, Sanary-sur-Mer Office de Tourisme de Sanary sur Mer Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer ,Var , Sanary-sur-Mer Musique : Tradi Mezzo, Jazz Club Sanary | Petit Galli EUR 80 Rue Raoul Henry Petit Galli Sanary-sur-Mer Var Petit Galli 80 Rue Raoul Henry

2023-04-13 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-13

Petit Galli 80 Rue Raoul Henry

Sanary-sur-Mer

Var Sanary-sur-Mer . EUR Musiques traditionnelles des Balkans et d’Europe de l’Est. accueil.theatre@sanarysurmer.com +33 4 94 88 53 90 Petit Galli 80 Rue Raoul Henry Sanary-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-08 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer

Détails Catégories d’Évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Sanary-sur-Mer Var Office de Tourisme de Sanary sur Mer Petit Galli 80 Rue Raoul Henry Ville Sanary-sur-Mer Office de Tourisme de Sanary sur Mer Sanary-sur-Mer Departement Var Tarif EUR Lieu Ville Petit Galli 80 Rue Raoul Henry Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Office de Tourisme de Sanary sur Mer Sanary-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanary-sur-mer office de tourisme de sanary sur mer sanary-sur-mer/

Musique : Tradi Mezzo, Jazz Club Sanary | Petit Galli Petit Galli 2023-04-13 was last modified: by Musique : Tradi Mezzo, Jazz Club Sanary | Petit Galli Petit Galli Sanary-sur-Mer 13 avril 2023 80 Rue Raoul Henry Petit Galli Sanary-sur-Mer Var Office de Tourisme de Sanary sur Mer PETIT GALLI SANARY SUR MER Sanary-sur-Mer Var

Sanary-sur-Mer Office de Tourisme de Sanary sur Mer Sanary-sur-Mer Var