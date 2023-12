ATTENTION CHEFS-D’OEUVRE ! PETIT GALLI Sanary Sur Mer Catégories d’Évènement: Sanary-sur-Mer

Var ATTENTION CHEFS-D’OEUVRE ! PETIT GALLI Sanary Sur Mer, 4 février 2024, Sanary Sur Mer. Vous avez été très nombreux à avoir adoré le concert « Attention chefs-d’oeuvre » donné par le trio Sisley la saisondernière, vous aimerez sans nul doute celui-ci avec encore au programme deux pièces comptant parmi les plus célèbresdu répertoire du trio avec piano, alliant la fougue ténébreuse de BEETHOVEN à la douce nostalgie aux accents slaves deDVORAK.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 17:00 Réservez votre billet ici PETIT GALLI 80 RUE RAOUL HENRY 83110 Sanary Sur Mer Détails Catégories d’Évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Code postal 83110 Lieu PETIT GALLI Adresse 80 RUE RAOUL HENRY Ville Sanary Sur Mer Departement Var Lieu Ville PETIT GALLI Sanary Sur Mer Latitude 43.116955 Longitude 5.799363 latitude longitude 43.116955;5.799363

PETIT GALLI Sanary Sur Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanary-sur-mer/