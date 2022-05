Petit Festival à Morlaix: ÉTOFFER LA NUIT Collectif Aurita Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: 29600

Petit Festival à Morlaix: ÉTOFFER LA NUIT Collectif Aurita
Locquirec, 22 juillet 2022

Étoffer la nuit est un duo qui explore l'espace-temps du rêve, avec un trapèze à portée de mains, des patins aux pieds, deux draps de tissu, un métallophone géant et le ronflement d'une clarinette basse. 

avec Cloé Rousset, trapèze, Gabriel Siancas, clarinettes, voix, métallophone, percussions 

Tout public 
Sur réservation 
contact@sonarmein.fr

