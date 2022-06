Petit festival #13 Trémel, 17 juillet 2022, Trémel.

Petit festival #13 Trémel

2022-07-17 18:00:00 – 2022-07-17 19:00:00

Trémel 22310

Jacques Aubert, virtuose de l’ombre avec l’ensemble Hemiolia

Jacques Aubert n’est plus guère connu aujourd’hui que des violonistes et très rarement joué en concert. Pourtant à son époque, il fut un musicien aussi novateur qu’apprécié du public, introduisant en France les concerti à l’italienne et ajoutant à l’élégante rhétorique du violon français héritée de Lully et Couperin un caractère transalpin éclatant.

Patrizio Germone, violoniste italien installé dans le nord de la France entraîne l’ensemble Hemiolia dans une redécouverte du parcours de son illustre devancier, muni d’un violon du même luthier que celui-ci et d’archets qu’il a lui-même réalisés spécialement.

contact@sonarmein.fr http://sonarmein.bzh/

Trémel

