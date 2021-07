Locquirec Locquirec Finistère, Locquirec Petit Festival #13 : Par les sentiers, au-delà des mers Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec Finistère Locquirec Son ar mein organise chaque année le Petit festival de musiques en Trégor, début juillet, dans une quinzaine de communes rurales. Son ar Mein propose essentiellement des concerts de musiques anciennes ou dans l'esprit des musiques anciennes : du Moyen-Age à l'époque Classique, sur instruments d'époque et avec une recherche de fidélité à la lettre par le biais de recherches musicologiques et organologiques ; des échanges avec des traditions encore vivantes comme la gwerz ou la marionnette. Dans le Trégor, nous savons qu'au plus fort de la tempête, la lumière n'est jamais loin et nous rêvons déjà à la joie de se retrouver pour le festival 2021. C'est Amandine Beyer qui rappellera les oiseaux au Relec tandis qu'Arianna abandonnée fera entendre sa plainte sur l'ilot du Taureau. Bernard Chambaz nous conduira à vélo sur les routes de la poésie russe, Paul-Antoine Bénos sur les sentiers de l'Ancienne Espagne, alors que la Boz Galana nous invitera dà une fiesta tan alegre de la Nouvelle. Enfin, la Susanna d'Alessandro Stradella, incarnée par Amélie Raison, saura repousser hors de son beau jardin les êtres malfaisants.

