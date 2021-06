Plouezoc'h Plouezoc'h Finistère, Plouezoc'h Petit Festival #13 : Mélodies ibériques et latines Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Plouezoc'h

Petit Festival #13 : Mélodies ibériques et latines Plouezoc’h, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Plouezoc'h. Petit Festival #13 : Mélodies ibériques et latines 2021-07-07 – 2021-07-07

Plouezoc’h Finistère Plouezoc’h Son ar mein organise chaque année le Petit festival de musiques en Trégor, début juillet, dans une quinzaine de communes rurales. Nomadisme musical en terres espagnole et latino-américaine, c’est le programme « découverte » donné par Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor et Bianca Chillemi, piano, dans le cadre du Petit festival trégorois après l’avoir testé au Festival d’Aix-en-Provence . Outre le bien connu Manuel de Falla, on découvrira nombre d’auteurs de chansons populaires d’Argentine, d’Espagne et du Brésil. Prix 13/10€. Tout public Lieu Eglise Saint-Etienne Plouezoc’h Contacts :

contact@petitfestival.fr

0785124080

www.sonarmein.bzh Son ar mein organise chaque année le Petit festival de musiques en Trégor, début juillet, dans une quinzaine de communes rurales. Nomadisme musical en terres espagnole et latino-américaine, c’est le programme « découverte » donné par Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor et Bianca Chillemi, piano, dans le cadre du Petit festival trégorois après l’avoir testé au Festival d’Aix-en-Provence . Outre le bien connu Manuel de Falla, on découvrira nombre d’auteurs de chansons populaires d’Argentine, d’Espagne et du Brésil. Prix 13/10€. Tout public Lieu Eglise Saint-Etienne Plouezoc’h Contacts :

contact@petitfestival.fr

0785124080

www.sonarmein.bzh dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouezoc'h Autres Lieu Plouezoc'h Adresse Ville Plouezoc'h lieuville 48.6396#-3.82086