Petit Festival #13: La leçon de chant Guimaëc Guimaëc Catégories d’évènement: 29620

Guimaëc

Petit Festival #13: La leçon de chant Guimaëc, 16 juillet 2022, Guimaëc. Petit Festival #13: La leçon de chant Lieu-dit Christ Chapelle Christ Guimaëc

2022-07-16 – 2022-07-16 Lieu-dit Christ Chapelle Christ

Guimaëc 29620 Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein. LA LEÇON DE CHANT DE MARIE FAVIER Toute la semaine les festivaliers qui le souhaitent seront invités à former un petit chœur pour chanter dans la cantate 106 de Bach qui sera donnée au concert final. Échauffement, écoute, prononciation, chaque matin les amateurs pourront se mettre en voix et en oreilles avant d’aller aux concerts ou à la plage. Avec Marie Favier, chant Le 16 Juillet à 15h, Chapelle Christ à Guimaëc

Et les matins de la semaine du festival Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein. LA LEÇON DE CHANT DE MARIE FAVIER Toute la semaine les festivaliers qui le souhaitent seront invités à former un petit chœur pour chanter dans la cantate 106 de Bach qui sera donnée au concert final. Échauffement, écoute, prononciation, chaque matin les amateurs pourront se mettre en voix et en oreilles avant d’aller aux concerts ou à la plage. Avec Marie Favier, chant Le 16 Juillet à 15h, Chapelle Christ à Guimaëc

Et les matins de la semaine du festival Lieu-dit Christ Chapelle Christ Guimaëc

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 29620, Guimaëc Autres Lieu Guimaëc Adresse Lieu-dit Christ Chapelle Christ Ville Guimaëc lieuville Lieu-dit Christ Chapelle Christ Guimaëc Departement 29620

Guimaëc Guimaëc 29620 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guimaec/

Petit Festival #13: La leçon de chant Guimaëc 2022-07-16 was last modified: by Petit Festival #13: La leçon de chant Guimaëc Guimaëc 16 juillet 2022 29620 Guimaëc

Guimaëc 29620