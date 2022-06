Petit Festival #13: Concert de Saenghwang, 20 juillet 2022, .

Petit Festival #13: Concert de Saenghwang

2022-07-20 – 2022-07-20

Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein.

SAENGHWANG, L’ORGUE À BOUCHE CORÉEN

Le Saenghwang, appelé aussi « instrument céleste », est un orgue à bouche aux sonorités aiguës, constitué d’un ensemble de tuyaux en bambou, dotés chacun d’une anche libre (qui résonne aussi bien par inspiration que par expiration) et posés sur une caisse à air. Il est le seul instrument coréen capable de produire trois notes en même temps. Hyo Young Kim fait partie des joueuses de Saenghwang les plus talentueuses de Corée. Elle est appréciée par son talent à faire sonner cet instrument qui produit un son mystérieux et puissant

Avec Hyo Young Kim, saenghwang

18h, Chapelle Notre Dame des Joies

Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein.

SAENGHWANG, L’ORGUE À BOUCHE CORÉEN

Le Saenghwang, appelé aussi « instrument céleste », est un orgue à bouche aux sonorités aiguës, constitué d’un ensemble de tuyaux en bambou, dotés chacun d’une anche libre (qui résonne aussi bien par inspiration que par expiration) et posés sur une caisse à air. Il est le seul instrument coréen capable de produire trois notes en même temps. Hyo Young Kim fait partie des joueuses de Saenghwang les plus talentueuses de Corée. Elle est appréciée par son talent à faire sonner cet instrument qui produit un son mystérieux et puissant

Avec Hyo Young Kim, saenghwang

18h, Chapelle Notre Dame des Joies

dernière mise à jour : 2022-05-21 par