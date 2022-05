Petit Festival #13: Bach, le meilleur des temps Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: 29620

Plouégat-Guérand 29620 Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein. BACH, LE MEILLEUR DES TEMPS

Bach, cantate 106 et 182 et concerto Brandebourgeois N°4. En ouverture de la cantate 106, Bach met en musique ces vers : « Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit » (Le temps de Dieu est le meilleur des temps). Soyons au moins assurés que celui de Bach l’est ! Chef d’œuvre de jeunesse, elle ouvre par un prélude aux flûtes à bec d’une grande douceur. C’est une cantate du repos de l’âme, de l’apaisement. Suivra la cantate 182, « Roi des cieux, sois le bienvenu », solaire quant à elle. Les concertos brandebourgeois sont foisonnants. Le quatrième, choisi pour ce concert « champagne » final, met les flûtes à bec à l’honneur. Avec la participation du chœur des festivaliers. Lucie Frontière, soprano | Marie Favier, mezzo-soprano | Cyril Escoffier, ténor |Jeroen Bredewold, basse | Sarah Lefeuvre et Elodie Bouleftour, flûte à bec | Julie Friez et Camille Rancière, violons | Laurent Müller, alto | Erwan Richard, alto | Antoine Touche, violoncelle | Takaissa Aida, clavecin | Aline Zylberajch, clavecin 18h, Plouégat Guérand contact@sonarmein.bzh +33 7 85 12 40 80 http://www.sonarmein.bzh/ Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein. BACH, LE MEILLEUR DES TEMPS

