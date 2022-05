Petit Festival #13 : Au pays du matin calme Guimaëc, 21 juillet 2022, Guimaëc.

Petit Festival #13 : Au pays du matin calme Guimaëc

2022-07-21 – 2022-07-21

Guimaëc 29620

Dans le cadre du « Petit Festival », organisé par Son ar Mein.

CHOHWA, BARTOK ET PÉROTIN AU PAYS DU MATIN CALME

Un matin calme au couchant. Un altiste français vivant à Séoul rencontre une virtuose du saenghwang. Ensemble, ils explorent les rencontres harmoniques que permettent leurs instruments et s’aperçoivent que ceux-ci s’accordent bien. Sans égard pour les contraintes de répertoire et d’origine géographique, ils adaptent Perotin, Bartók, Stockhausen, des pièces du répertoire coréen… et Hyo Young Kim compose aussi pour ce duo unique.

Avec Erwan Richard, alto | Hyo Young Kim, saenghwang

18h, Chapelle Notre Dame des Joies

Guimaëc

