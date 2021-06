Petit Festival #13 : A mon tour ! Balade à vélo avec Bernard Chambaz Guimaëc, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Guimaëc.

Petit Festival #13 : A mon tour ! Balade à vélo avec Bernard Chambaz 2021-07-08 – 2021-07-08

Guimaëc Finistère

Le Petit festival joue sa partition cette année par les sentiers d’Europe et d’Amérique. Avec des invités joyeux prêts à relever des défis en musique souvent ancienne, parfois inattendue. Et en vélo ou au café, nous écouterons les poètes russes…

A mon tour ! Balade à vélo avec Bernard Chambaz

Romancier, historien, poète, agrégé de lettres et d’histoire, Bernard Chambaz est passionné par le cyclisme et les auteurs russes qu’il traduit. C’est avec ce bagage qu’il emmènera les festivaliers, non dans le Tour de France comme en 2003, mais à travers les Monts d’Arrée pour une balade littéraire et musicale placée sous le signe de la Russie. Des musiciens du Petit festival seront à tous les tournants. Avec Camille Aubret et l’ensemble de la Contrebande.

Horaire non communiqué à ce jour. Contactez le Petit Festival.

