le samedi 18 septembre à Hôtel de Limur Visite en compagnie de l’Architecte des Bâtiments de France, Olivier Curt.

Un parcours pour s’initier à l’histoire de l’Hôtel de Limur avec un guide conférencier et une découverte de l’Hôtel de Penvern, qui abrite l’Union départementale de l’architecture et du patrimoine. Hôtel de Limur 31 rue Thiers 56000 Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

