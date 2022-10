PETIT ENFER – théâtre

2022-11-02 – 2022-11-02 EUR Espace Yves-Roques – Decazeville – 20h30 Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous une fois par an, fin août, et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de compte entre le fromage et le dessert. Est-ce que cette année Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain à moins que quelqu’un l’aide. Comment dire à ceux qui croient nous connaître que nous ne sommes peut-être pas ce qu’ils attendent de nous ? Durée : 1h. Tout public (dès 14 ans). Tarifs : 10€ / adulte, 5€ / moins de 18 ans. Billetterie en ligne sur le site de Decazeville Communauté ou à l’Office de Tourisme (bureau de Decazeville). Decazeville Communauté (Service culture) 05 65 43 95 15 Dans le cadre des Médiathèques en fête ! Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté dernière mise à jour : 2022-10-07 par

