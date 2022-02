PETIT ENFER Luc-sur-Aude, 11 mars 2022, Luc-sur-Aude.

17 17 EUR

À partir de 12 ans

CIE CRÉATION ÉPHÉMÈRE

Jean aime Benjamin, Benjamin c’est le voisin de la famille. Personne ne peut imaginer dans la famille que Jean puisse aimer Benjamin. A moins qu’on le sache trop bien et qu’on préfère le taire. Dans la famille de Jean, on se donne rendez-vous une fois par an et tous les ans fin août et chaque fois c’est le bal des hypocrisies, la suite des non-dits, les petits règlements de compte entre le fromage et le dessert. Est-ce que cette année Jean dira enfin qui il est vraiment ? Rien n’est moins certain à moins que quelqu’un l’aide.» Sylvain Levey

