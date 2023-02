Petit détective la Masc Tôtes Tôtes Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Tôtes

Petit détective la Masc, 18 mars 2023, Tôtes Tôtes. Petit détective Route du Havre la Masc Tôtes Seine-Maritime la Masc Route du Havre

2023-03-18 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-18 11:30:00 11:30:00

la Masc Route du Havre

Tôtes

Seine-Maritime Tôtes Venez jouer les apprentis détectives en famille et découvrez comment Nono le lapin s’est blessé chez lui ! AGORA vous propose une animation « petit détective » autour des accidents domestiques Un atelier dans le cadre d’activ’acteurs de potentiels pour les enfants âgés entre 2 et 6 ans

Pour les enfants, aide Nono le lapin à prendre conscience des dangers dans sa maison et pour les parents des échanges autour de la prévention des accidents domestiques Les places sont limitées Cet atelier est sur inscription et gratuit pour les adhérents de la MASC Venez jouer les apprentis détectives en famille et découvrez comment Nono le lapin s’est blessé chez lui ! AGORA vous propose une animation « petit détective » autour des accidents domestiques Un atelier dans le cadre d’activ’acteurs de potentiels pour les enfants âgés entre 2 et 6 ans

Pour les enfants, aide Nono le lapin à prendre conscience des dangers dans sa maison et pour les parents des échanges autour de la prévention des accidents domestiques Les places sont limitées Cet atelier est sur inscription et gratuit pour les adhérents de la MASC baneat.lamasc@orange.fr +33 2 35 34 63 75 la Masc Route du Havre Tôtes

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Tôtes Autres Lieu Tôtes Adresse Tôtes Seine-Maritime la Masc Route du Havre Ville Tôtes Tôtes lieuville la Masc Route du Havre Tôtes Departement Seine-Maritime

Tôtes Tôtes Tôtes Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/totes totes/

Petit détective la Masc 2023-03-18 was last modified: by Petit détective la Masc Tôtes 18 mars 2023 la Masc Tôtes Route du Havre la Masc Tôtes Seine-Maritime seine-maritime Tôtes, Seine-Maritime

Tôtes Tôtes Seine-Maritime