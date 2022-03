Petit détail (Cie Rouge les anges) La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Petit détail (Cie Rouge les anges) La Teste-de-Buch, 16 mars 2022, La Teste-de-Buch. Petit détail (Cie Rouge les anges) Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

2022-03-16 11:00:00 – 2022-03-16 11:35:00 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde 5 5 EUR Un hommage aux bonheurs simples, une philosophie des petits riens qui colorent la vie !

Un poème graphique alliant marionnettes, danse et films d’animation.

L’adaptation de ce magnifique album permet d’évoquer avec des enfants ces multiples petits riens qui se présentent chaque jour à nous.

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

