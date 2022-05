Petit-déjeuner / Visite d’entreprise Synsafe Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Petit-déjeuner / Visite d’entreprise Synsafe, 11 mai 2022, Valence. Petit-déjeuner / Visite d’entreprise

Synsafe, le mercredi 11 mai à 08:30

Immergez-vous au coeur des entreprises du bassin valentinois et découvrez les talents et la richesse de celles et ceux qui les ont créées, développées et dynamisées !

Réservée aux adhérents

Venez découvrir l’un de nos adhérents ! Synsafe 12 avenue Jean Monnet Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T08:30:00 2022-05-11T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Synsafe Adresse 12 avenue Jean Monnet Valence Ville Valence lieuville Synsafe Valence Departement Drôme

Synsafe Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Petit-déjeuner / Visite d’entreprise Synsafe 2022-05-11 was last modified: by Petit-déjeuner / Visite d’entreprise Synsafe Synsafe 11 mai 2022 Synsafe Valence Valence

Valence Drôme